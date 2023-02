Plane, il sequel del film con Gerar Butler è ufficiale e si chiama... Ship!

Gerard Butler è una garanzia per quanto riguarda i disaster movie: la star di Greenland ha fatto nuovamente centro quest'anno con il suo Plane, al punto che la produzione pare aver già deciso di puntare nuovamente su quella che potrebbe diventare una vera e propria saga, dando il via ai lavori su un sequel dall'originalissimo titolo.

Si chiamerà Ship, infatti, il sequel di Plane annunciato in queste ore: un titolo davvero fantasioso per quello che a questo punto assume la forma del secondo capitolo di un accenno di franchise, dal momento in cui, stando ai dettagli della trama fin qui rivelati, sembra proprio che i due film saranno strettamente collegati tra loro.

In Ship ritroveremo infatti il Louis Gaspare già visto in Plane: il nostro, proprio come abbiamo avuto modo di vedere sul finale del primo capitolo, sarà alla guida di un'imbarcazione nel tentativo di fuggire dalle Filippine, ovviamente braccato dal governo statunitense che già ne deteneva la custodia prima dell'atterraggio di emergenza.

Per quanto riguarda Butler, che in Plane abbiamo visto nei panni del pilota commerciale Brodie Torrance, nulla è ancora detto: non è escluso, comunque, che il buon Gerard possa far ritorno anche solo per un cameo! Per saperne di più in attesa di questo nuovo capitolo, comunque, qui trovate la nostra recensione di Plane.