Plane, Robert Downey Jr. scrive a Gerard Butler: 'Abbiamo bisogno di questo tipo di film'

La star di 300 Gerard Butler, famoso anche per aver interpretato il ruolo dell'agente Mike Banning nella trilogia action di Attacco al Potere, tornerà presto nelle sale con Plane, che uscirà in Italia il prossimo 26 gennaio.

Proprio per l'occasione l'attore ha recentemente parlato del suo personaggio, il pilota Brodie Torrance, un eroe della vita reale a differenza dei tipici supereroi DC e Marvel. Butler ha così rivelato di aver chiacchierato con Robert Downey Jr., la star del Marvel Cinematic Universe per eccellenza, che ha mostrato il suo sostegno per i film d'azione più tradizionali in una bella e-mail.

"Beh, è ​​divertente perché Robert Downey Jr. mi ha scritto l'e-mail più carina dopo Olympus Has Fallen. Anche per questo film l'atmosfera è la stessa. Mi ha detto: "Abbiamo bisogno di questi film". Questi sono i film di quando ero a New York da bambino, e la gente urlava contro lo schermo, lanciava oggetti e diceva "No!", e applaudiva e applaudiva. E penso che questo sia ciò che questo film è, è un ritorno al passato, dove sei letteralmente nell'energia del gruppo e tutti sono terrorizzati o ti incoraggiano".

Diretto da Jean-François Richet, Plane è stato scritto da Charles Cumming e J.P. Davis. Il cast del film è completato da Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor e Tony Goldwyn.

Per salutarvi, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni di Robert Downey Jr. sul primo Iron Man.