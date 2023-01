The Plane: Gerard Butler si è ustionato con l'acido durante le riprese del film!

Intervenuto come ospite nel corso dell'ultima puntata del Late Night Show di Seth Meyers, Gerard Butler ha potuto presentare il suo ultimo action-movie, The Plane, che lo vedrà al fianco dell'ex-star Marvel Mike Colter. Durante lo show, l'attore ha anche raccontato di aver subito un grave infortunio mentre era nel bel mezzo delle riprese del film.

L'attore ha raccontato di essersi in qualche modo sporcato le mani con l'acido mentre fingeva di aggiustare una parte dell'aereo che vediamo nel film e che un po' d'acido gli è finito sul viso e in gola. Quando la crew ha cercato di aiutarlo lavandoglielo via con dell'acqua, Butler ha continuato dicendo che il problema è peggiorato ulteriormente.

"Accade nella scena in cui cerco di trovare qualcosa che non va nell'aereo prima di poter decollare per la sequenza finale. Si tratta di qualcosa nella ruota, credo un freno. Io infilo la mano tra le due ruote, facendo finta di sapere cosa sto facendo. Qualunque cosa ci sia lì dentro, ogni volta che tiro fuori le mani sono coperte di sangue e di liquido verde. Non so cosa sia questo liquido verde. Stiamo girando anche a Porto Rico, quindi sono ricoperto di sudore. E l'adrenalina, il naso che cola, tutto, e credo che, soprattutto dopo il COVID, ti rendi conto del perché questa cosa si diffonde, perché devo essermi strofinato la faccia con le mani".

Butler ha continuato: "E all'improvviso mi arriva in gola, in bocca, nel naso e negli occhi. Mi brucia la faccia, e intendo dire che brucia davvero. E si scopre che si tratta essenzialmente di acido fosforico. E i piloti della compagnia aerea che stavano guardando dicono: "No!". Cercano di mettermi dell'acqua in faccia. 'Non mettete l'acqua. Peggiorerà la situazione!' E io bruciavo vivo, quindi è stato intenso. E in realtà il bruciore è durato per ore, ma è stato fantastico per la sequenza".

The Plane sarà nelle sale americane da oggi, mentre in Italia arriverà il 26 gennaio prossimo. Su queste pagine trovate il trailer ufficiale di Plane. Intanto, si muove qualcosa circa il franchise di Attacco al potere.