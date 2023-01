Plane, Gerard Butler è un pilota in ostaggio su un'isola nel final trailer!

Gerard Butler è protagonista di un nuovo action movie dal titolo Plane. Lionsgate ha pubblicato il final trailer del film e come spesso accade con i titoli action nei quali il protagonista è la star di 300, l'attenzione del pubblico è incredibile e i produttori sperano che tutto questo si traduca in ottimi risultati al box-office.

Plane racconta la storia di un pilota d'aerei, Brodie Torrance, interpretato dalla star di Just Watch Me, Gerard Butler, che riesce a salvare i passeggeri di un suo volo da un fulmine compiendo un atterraggio molto rischioso su un'isola devastata dalla guerra. Torrance scopre che il mancato disastro aereo è in realtà soltanto l'inizio di un incubo ben peggiore. Il gruppo viene preso in ostaggio da un manipolo di ribelli e l'unica persona su cui Torrance può contare è Louis Gaspare (Colter), un assassino in affido all'FBI.



Il trailer mostra alcuni dei momenti salienti della trama, dall'imbarco dei passeggeri durante il quale Torrance conosce Gaspare sino all'atterraggio d'emergenza e la battaglia contro i ribelli sull'isola.

Il cast del film comprende Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor e Tony Goldwyn.



Diretto da Jean-François Richet, Plane è stato scritto da Charles Cumming e J.P. Davis. Lionsgate distribuirà il film nelle sale cinematografiche americane il 13 gennaio, mentre in Italia sarà disponibile dal 26 gennaio.

Non perdetevi il primo trailer di Plane, con protagonisti Gerard Butler e Mike Colter.