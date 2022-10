Plane: Gerard Butler e Mike Colter contro i pirati nella giungla nel trailer dell'action

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Plane, nuovo adrenalinico action che sembra unire un cinema più muscolare al disaster movie, ormai un trend nella carriera di Gerard Butler, protagonista di questa pellicola insieme all'ex-star Marvel Mike Colter (interprete di Luke Cage nell'omonima serie Netflix). Lo trovate dopo il salto.

Plane promette di essere un'action da brivido e inizia quando il pilota Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri da un fulmine effettuando un atterraggio rischioso su un'isola devastata dalla guerra - solo per scoprire che sopravvivere all'atterraggio era solo l'inizio. Quando la maggior parte dei passeggeri viene presa in ostaggio da pericolosi ribelli, l'unica persona su cui Torrance può contare per l'aiuto è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che era scortato a bordo dall'FBI. Per salvare i passeggeri, Torrance avrà bisogno dell'aiuto di Gaspare e scoprirà che questi è più di quanto sembri.

Diretto da Jean-François Richet, autore del remake Assault on Precinct 13 e Blood Father, e scritto da Charles Cumming e J.P. Davis, Plane è interpretato anche da Daniella Pineda (Jurassic World Dominion), Yoson An (Mulan), Remi Adeleke (Transformers: The Last Knight), Haleigh Hekking (Action Royale), Lilly Krug (Every Breath You Take), Joey Slotnick (The Blacklist), Oliver Trevena (While We Sleep) e l'esordiente Kelly Gale.

Plane è solo una delle numerose uscite di film d'azione all'orizzonte per Gerard Butler. L'attore è pronto a riportare in scena due dei suoi personaggi più amati, a cominciare dal detective Nick "Big Nick" O'Brien nel sequel di Nella tana dei lupi. "Dovremmo girare all'inizio del prossimo anno. Siamo diretti in Europa, siamo ancora a caccia di Donnie che ora si trova nel distretto dei diamanti di Marsiglia", ha dichiarato Butler a proposito dei piani per il seguito. "Vado a dargli la caccia, ma con intenzioni diverse da quelle che potreste immaginare. Quindi saremo a Marsiglia, sulle Alpi e a Londra: è sicuramente un viaggio più glamour del precedente, e probabilmente più divertente e sexy".

Recentemente, abbiamo visto Butler nel thriller Amazon Chase - Scomparsa. Butler dovrebbe poi essere impegnato nelle riprese del sequel di Greenland.