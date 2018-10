Plamobil - Il film: ecco i personaggi nella prima immagine

Online è arrivata la prima immagine ufficiale di Playmobil - Il film, presentando i personaggi di questa grande avventura che porterà il pubblico all'interno del primo lungometraggio ispirato alla celebre serie di giocattoli PLAYMOBIL®. Umorismo e allegria caratterizzeranno la storia, che arriverà nei cinema italiani nell'autunno 2019.

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Maria, la sorella maggiore, è totalmente impreparata ma dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Maria partirà per un viaggio fantastico tra mondi incredibili e affiancata da improbabili amici come il camionista Del, l'agente segreto Rex Dasher, uno strambo robot, una fatina madrina stravagante e molti altri personaggi.

Maria e Charlie impareranno, da questa nuova avventura, che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

Diretto da Lino DiSalvo, responsabile dell'animazione di Frozen - Il regno di ghiaccio, Playmobil - Il film comprende nel cast vocale originale Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert, Kenan Thompson e Meghan Trainor.

Playmobil - Il film uscirà nelle sale americane nell'agosto 2019. In Italia dovrebbe arrivare qualche mese dopo, probabilmente in pieno autunno.