Plaion Pictures, le nuove uscite home-video per febbraio 2024: c'è anche Tom Cruise

Dopo aver dato uno sguardo alle uscite home-video di Eagle Pictures per febbraio 2024, oggi tocca alle novità targate Plaion Pictures, che per il mese appena iniziato proporrà agli appassionati una valanga di nuovi titoli.

Tra i nuovi contenuti in arrivo segnaliamo Footloose, intramontabile cult degli anni '80 con protagonista Kevin Bacon che tornerà dal 15 febbraio in una prestigiosa edizione steelbook 4K UHD + bluray in occasione del suo 40esimo anniversario, oltre a Beverly Hills Cop: Un piedipiatti a Beverly Hills e Flashdance: la commedia ricca d'azione con protagonista Eddie Murphy sarà disponibile sempre il 15 febbraio in 4K UHD, mentre lo stesso giorno sarà la vota anche dell'edizione 4K UHD del fenomeno pop degli anni '80 con Jennifer Beals diretta dal regista cult Adrian Lyne.

Dal 29 febbraio invece sarà la volta di Vanilla Sky, indimenticabile thriller romantico di Tom Cruise con Penelope Cruz e Cameron Diaz come co-protagoniste: il film, remake firmato da Cameron Crowe dell'originale Apri gli occhi di Alejandro Amenabar, tornerà in una nuova versione 4K UHD.

Tra le altre uscite segnaliamo poi The Wandering Earth: L'inizio (15 febbraio), Dogman (29 febbraio), The Old Oak (29 febbraio), Retribution con Liam Neeson (29 febbraio) e il capolavoro di Phil Tippett Mad God, che dal 15 febbraio sarà edito in DVD e in bluray.

