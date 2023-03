Plaion Pictures annuncia Superfresh, nuovo canale Prime Video con tanti film esclusivi

Plaion Pictures, la divisione dedicata ai film di Plaion, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale che ha recentemente svelato la data di uscita dell'home video di Scream 6, ha annunciato oggi il nuovo canale tematico Superfresh.

A partire da oggi, 31 marzo 2023, il canale sarà attivo su Prime Video Channels e proporrà una selezione accurata di film internazionali con cast memorabili composti dagli attori e dalle attrici più amati e conosciuti dal grande pubblico. Questo nuovo canale targato Plaion Pictures offrirà ogni mese agli spettatori nuove proposte di visione per tutte le età e per tutti i gusti, grazie a un costante refresh di contenuti con un mix di novità, esclusive e titoli introvabili da vedere e da rivedere.

Sul canale sono già disponibili i seguenti titoli:

Riders of Justice, adrenalinica pellicola con protagonista Mads Mikkelsen

The Song Of Names - La Musica Della Memoria, ispirato al romanzo di Norman Lebrecht e interpretato da Tim Roth

I’m Your Man, rom-com con Dan Stevens

Kill Chain - Uccisioni a catena, con Nicholas Cage

Lawless con Tom Hardy, Jessica Chastain e Shia LaBeouf

Locke con Tom Hardy

Madame, con Rossy de Palma e Toni Collette

Le Due Vie Del Destino con i premi Oscar Nicole Kidman e Colin Firth

Attacco Alla Verità - Shock And Awe

Boychoir - L'ottava Nota con l’intramontabile Dustin Hoffman

Inoltre ad Aprile, per celebrare la recente vittoria agli Oscar di Everything Everywhere All at Once, Superfresh offrirà inoltre ai propri abbonati film come Swiss Army Man – Un amico multiuso, diretto dai registi i Daniels, con Paul Dano (The Fabelmans, The Batman) e Daniel Radcliffe (Saga di Harry Potter, Now You See Me) ed il film di Luc Besson The Lady – L’amore per la libertà, con Michelle Yeoh - che quest'anno ha trionfato agli Oscar come Miglior Attrice - nei panni del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi.

Da oggi i clienti Prime potranno abbonarsi e usufruire del canale Superfresh come e quando vorranno: tramite PC, TV e l’app Prime Video dedicata, con un periodo di prova gratuita di 7 giorni e potranno fruire dei contenuti di Superfresh attraverso un abbonamento aggiuntivo a €6,99 al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.