Plaion Pictures annuncia il sequel di Winnie the Pooh Blood & Honey e Peter Pan horror

In queste ore Plaion Pictures ha annunciato tanti nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi del 2023, incluso il sequel del cult Winnie the Pooh: Blood & Honey e lo spin-off dagli stessi creatori sulla rivisitazione horror di Peter Pan.

Stiamo parlando di Peter Pan’s Neverland Nightmare, film che riprende l’iconica storia del ragazzo che non voleva crescere rivisitandola con risvolti inquietanti. In arrivo pochi mesi dopo il Peter Pan & Wendy di Disney e il film originale Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, il titolo andrà ad alimentare quello che sta diventando un vero e proprio sotto-genere: racconti per bambini rivisitati in chiave slasher/horror.

Sempre per gli amanti dell’horror, Plaion Pictures ha annunciato anche l'arrivo di Skinamarink, un angosciante e claustrofobico connubio fra uno stile found footage ispirato ai grandi successi del genere come REC e Paranormal Activity, ma anche The Little Bedroom, con un cast di grandi star guidato dal premio Oscar Morgan Freeman, Kate Mara e Laurence Fishburne. Altra pellicola con un cast d’eccezione a entrare nel catalogo è The Beast in Me, un Rocky ambientato nel mondo delle arti marziali miste che vede il ritorno del premio Oscar Russell Crowe sul ring a quasi 20 anni da Cinderella Man, ruolo che gli valse una nomination ai Golden Globe Awards.

Inoltre, arriveranno anche Mob Land, con il due volte candidato al premio Oscar John Travolta si riunisce sullo schermo a Stephen Dorff, con cui già aveva collaborato nell’action thriller Paradise City (2022), Hui Buh and the Witch’s Castle e Princes of the Desert. Si segnala infine anche lo sci-fi The Wandering Earth 2, il sequel di uno dei maggiori incassi mondiali del 2019 (quasi $700 milioni nel mondo) con Andy Lau, uno dei film più costosi della storia del cinema in Cina.

