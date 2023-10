Plaion Pictures annuncia CineMadame, nuovo canale YouTube per vedere film completi gratis

Dopo il nuovo canale Prime Video Superfresh, la divisione cinematografica di Plaion Plaion Pictures ha annunciato l’arrivo di CineMadame, un nuovo canale online gratuito nato per celebrare e valorizzare storie femminili attraverso il medium del cinema.

CineMadame è disponibile gratis su YouTube ed è pensato come un'oasi di film che mette in primo piano le esperienze, le sfide, le vittorie e i traguardi delle donne di tutto il mondo e presenta una vasta gamma di contenuti che spaziano tra diversi generi, allargando il suo raggio d’azione anche a temi e storie apprezzate dal pubblico maschile. Se avete voglia di un’avventura romantica o di un thriller, CineMadame ha la protagonista giusta per raccontarla tramite film gratuiti e completi in italiano e in HD per tutti i gusti.

All’interno della line-up di CineMadame sono già disponibili titoli imperdibili come il cult Picnic a Hanging Rock, thriller tutto al femminile, allusivo, emozionante e impalpabile, Bastardi Insensibili, una brillante commedia con James Franco, Natalie Portman e Kate Mara, Vi presento Valentine con protagonisti Scott Wolf (The Night Shift) e Courtney Ford (Dexter, Legends of Tomorrow), e Un amore di mezza estate con Charles Shaughnessy, il Mr. Sheffield della popolare serie TV degli anni ’90 La tata.

