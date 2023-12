Plaion annuncia Living Dead Film Collection, box set con tutti i film di George Romero

Oltre alle numerose edizioni home-video di Talk to me, a gennaio 2024 Plaion Pictures porterà in Italia l'atteso box set Living Dead Film Collection, un prestigioso cofanetto con tutti i film di zombie di George Romero.

L'uscita è fissata per il 25 gennaio in Special Edition 4K UHD + Blu-ray, col cofanetto che conterrà la bellezza di 11 dischi, con nuove versioni rimasterizzate in alta definizione e oltre 20 ore di contenuti extra esclusivi e inediti. Nello specifico, il cofanetto include:

Night of the Living Dead (1968) in 4K Ultra HD + Blu-ray

(1968) in 4K Ultra HD + Blu-ray Zombi - Dawn of the Dead (1978) in Extended Version e nel nuovo Argento Cut, entrambe disponibili in 4K Ultra HD e Blu-ray, con nuovissimi master 4K realizzati rispettivamente da Second Sight e Backlight Digital

(1978) in Extended Version e nel nuovo Argento Cut, entrambe disponibili in 4K Ultra HD e Blu-ray, con nuovissimi master 4K realizzati rispettivamente da Second Sight e Backlight Digital Day of the Dead - Il Giorno degli Zombi (1985) in doppio Blu-ray

(1985) in doppio Blu-ray Land of the Dead - La Terra dei Morti Viventi (2005) in Extended Version in Blu-ray

(2005) in Extended Version in Blu-ray I due film della serie “Le Cronache dei Morti Viventi”, ovvero Diary of the Dead e Survival of the Dead, entrambi in Blu-ray

Tra gli extra, invece, da segnalare i commenti audio sottotitolati del regista George Romero e del cast, interviste, scene inedite, documentari dal dietro le quinte, tanti making of e gallerie di immagini.

Per altre letture vi ricordiamo che la saga di George Romero continuerà nel nuovo film Twilight of the Dead, basata su una sceneggiatura originale dell'autore.