Pixar, dopo tanti anni scoperto un clamoroso errore nel leggendario prologo di Up!

Up di Pete Docter ha fatto la storia della Pixar e del cinema animato tutto non solo per essere uno dei soli tre film animati nominati a Miglior film agli Oscar, ma anche e soprattutto per la sua leggendaria scena prologo, quasi un cortometraggio a sé stante su una storia d'amore.

Tuttavia, a quanto pare, proprio quella scena nasconde un errore rimasto invisibile per tutti questi anni e scovato da un utente Reddit in questi giorni: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'utente CreativeBloq ha fatto presente, con due screenshot tratti dal film, che la Pixar ha usato lo stesso personaggio per due scene fatidiche della storia d'amore tra Ellie e Carl, quella del loro matrimonio e quella in cui scoprono di non poter avere figli. "Ho appena rivisto Up", ha scritto l'utente Reddit. "Sono io o il prete che sposa Ellie e Carl è anche il dottore che porta loro la notizia che Ellie non può avere figli?" Guardando attentamente le due immagini, in effetti, parrebbe proprio che che il design dei due personaggi sia praticamente lo stesso. Alcuni utenti, tra il serio e il faceto, hanno cercato una spiegazione narrativa che giustifica la mossa di 'distrazione' (o di pigrizia?) della Pixar: "Voglio sperare che ci sia una grande ragione profonda per cui hanno fatto quella scelta: magari sono gemelli!"", ha commentato qualcuno.

Naturalmente sono tantissimi i film e le serie tv 3D che riutilizzano i modelli per risparmiare un po' di soldi, e nel caso di Up si sta parlando neanche di un personaggio quanto di una comparsa più che secondaria, ma in ogni è curioso che un dettaglio simile sia stato notato a quasi quindici anni di distanza dall'uscita originale del film: o voi ci avevate fatto caso già da tempo? Ditecelo nei commenti!

Per altri contenuti vi ricordiamo che il futuro della Pixar passerà per Elemental, nuovo film originale in uscita nel 2023, ma anche per diversi sequel come Inside Out 2 e il recentemente annunciato Toy Story 5.

