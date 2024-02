Pixar, svelato il nuovo film Ducks? Sarà il primo musical dello studio

La Pixar ha diversi film in calendario che arriveranno nei cinema nei prossimi mesi e anni, ma a quanto par l'acclamato studio d'animazione avrebbe già iniziato i lavori su un progetto non ancora annunciato ufficialmente, intitolato Ducks.

Il titolo è stato svelato da uno scoop esclusivo dell'insider Daniel Richtman, che sebbene non abbia diffuso molti dettagli ha comunque stuzzicato i fan rivelando che Ducks sarà il primo musical della Pixar e avrà per protagonisti proprio delle anatre, come esplicitato dal titolo (non è chiaro se il nome del progetto sia ufficiale o provvisorio). Considerato che la lista di film della Pixar in uscita include già Inside Out 2, Elio e Toy Story 5, si prevede che Ducks uscirà nel 2027 anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Ricordiamo che Inside Out 2 arriverà il 14 giugno prossimo nelle sale cinematografiche italiane. Sarà seguito dal nuovo titolo originale Elio, previsto per il 13 giugno 2025, mentre Toy Story 5 arriverà nel 2026. Sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, invece, da segnalare anche l'uscita di Win or Lose, prima serie tv della Pixar totalmente originale, diretta da Michael Yates e Carrie Hobson: racconterà la storia di una squadra di softball delle scuole media ad una settimana dalla partita più importante del campionato, con ogni episodio che sarà incentrato sulla prospettiva di un personaggio diverso.

Per altri contenuti guardate il trailer di Red, Soul e Luca, che debutteranno nelle sale italiane dopo l'esordio su Disney+ durante la pandemia.