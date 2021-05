Pixar, niente più sequel in arrivo? Il regista di Luca: 'Spazio alle storie personali'

Dopo aver sfornato quattro sequel consecutivi con la sola eccezione di Coco, la Pixar, sotto la nuova direzione del regista di Up e Inside Out Pete Docter è tornata a concentrarsi sulle storie originali che l'hanno resa la casa di animazione più importante degli ultimi tre decenni.

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta da Onward - Oltre la magia e dall'acclamato Soul (sempre diretto da Docter), il prossimo in arrivo è Luca, il film ambientato nella Riviera Ligure diretto dall'italianissimo Enrico Casarosa. In una recente intervista, il regista nativo di Genova ha commentato la nuova direzione intrapresa dallo studio.

"Le storie personali sono molto importanti perché bisogna essere guidati da una connessione, e penso che abbiamo un sacco di film fantastici in arrivo di cui siamo davvero entusiasti, l'intera lista ultimamente" ha spiegato Casarosa, che con Luca firmerà il suo esordio alla regia di un lungometraggio dopo aver già diretto lo splendido corto La luna. "Non so se ci sia stato un cambiamento di consapevolezza che ha portato a cambiare la rotta, non è successo niente del genere. È stata come una scintilla. Mi ha davvero aiutato come nuovo regista avere qualcosa da raccontare, la storia di me e il mio migliore amico e di come questo tipo di amicizie ti aiutano a crescere."

Vi ricordiamo che l'uscita di Soul è fissata al prossimo 18 luglio in esclusiva streaming su Disney+.