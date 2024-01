Pixar verso il ridimensionamento? Nel 2024 attesi molti tagli al personale

Pixar, studio di animazione di proprietà di Disney, subirà molto probabilmente un ridimensionamento nel 2024, con un taglio del personale vicino al 20% del totale. Una brutta notizia per lo studio di San Francisco.

La bella notizia è che arriveranno 3 film Pixar al cinema per la prima volta. Purtroppo, i risultati altalenanti delle ultime opere dello studio americano hanno convinto Disney a ridimensionare, seppur non drasticamente, lo staff. L’ultimo prodotto originale di Pixar, Elemental, non ha esordito bene ai botteghini internazionali, spaventando Disney che aveva investito un budget di circa 200 milioni di dollari. Il film ha successivamente ripreso la corsa migliorando i propri risultati e registrando un buon numero di visualizzazioni sulla piattaforma Disney+, arrivando a un incasso totale di 500 milioni. Non un risultato eccezionale, ma neanche un disastro come era sembrato inizialmente. Nonostante ciò, Disney ha comunque deciso di proseguire con i tagli.

In ogni caso, la casa d’animazione creata da John Lasseter è al lavoro su moltissimi progetti, tra cui il nuovo film Elio, di cui è già stato pubblicato il trailer, e numerosi sequel, uno su tutti Inside Out 2, prosieguo di una delle opere più apprezzate e premiate della Pixar. Inoltre, lo studio è al lavoro su un ulteriore seguito di Toy Story. Non resta quindi che attendere novità, nella speranza che i tagli non inficino sulla qualità dei film che da sempre contraddistingue la compagnia.

