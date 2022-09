Pixar, qual è il prossimo film dello studio di Red e Toy Story? Aspettando il Disney Expo

Quale sarà il prossimo film della Pixar? Aspettando il Disney Expo, che inizia oggi e andrà avanti per tutto il week-end con annunci e anteprime sul mondo Disney, diamo un'occhiata a ciò che sappiamo sul futuro dello studio di Red e Toy Story.

Il prossimo film della Pixar sarà Elemental, che uscirà il 16 giugno 2023 per la regia di Peter Sohn, storico animatore dello studio che torna a dirigere un lungometraggio dopo l'esordio con Il viaggio di Arlo, uscito nel 2015. La storia racconterà la storia di una città i cui abitanti sono la rappresentazione antropomorfa dei quattro elementi della natura - fuoco, acqua, terra, aria - dei quali cui incarnano tutte le caratteristiche: i due protagonisti saranno un ragazzo e una ragazza, lui abituato a lasciarsi trasportare dalla corrente e lei sempre incline a non ubbidire a nessuno. Al momento della pubblicazione di questo articolo di Elemental è stato pubblicato un concept art, ma chissà che per la D23 la Pixar non abbia preparato anche il primo trailer ufficiale.

Inoltre, va segnalato che la Pixar ha altre due date di uscita prenotate per altrettanti progetti futuri, ancora da annunciare: uno di questi uscirà l'1 marzo 2024, mentre l'altro è previsto per il 14 giugno dello stesso anno. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal dietro le quinte dell'imminente D23, la Pixar potrebbe annunciare il sequel di Inside Out durante l'evento, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Prima di darvi appuntamento alle nostre prossime pubblicazioni, vi ricordiamo anche che in queste ore è stata annunciata l'edizione Criterion Collection di Wall E, capolavoro Pixar che sarà il primo lavoro dello studio ad essere accolto nella prestigiosa collana home-video.