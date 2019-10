La Pixar pubblica il nuovo trailer di Onward con Tom Holland e Chris Pratt

Come promesso, la Pixar ha rilasciato un inedito trailer ufficiale di Onward, nuovo lungometraggio animato dell'acclamato studio di produzione che avrà per protagonisti vocali Tom Holland e Chris Pratt.

Il filmato, che come al solito potete vedere in calce all'articolo, mostra diverse sequenze inedite, spiegandoci come nel passato il mondo fosse pieno di meraviglie e magia, caratteristiche che però oggi sono quasi del tutto scomparse.

Onward sarà ambientato in "suburban fantasy world" con la trama che ruota intorno a due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, i quali si imbarcheranno in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo è rimasto ancora un briciolo di magia: l'obiettivo è quello di raccoglierla per trascorrere un ultimo giorno con il loro padre, che morì quando i due fratelli erano ancora troppo piccoli per poterlo ricordare una volta cresciuti.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il team dietro la realizzazione di Monsters University, Onward vanta un cast d'eccezione che include Chris Pratt (Avengers: Infinity War), Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water).

Il debutto nelle sale statunitensi è previsto per il 6 marzo 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al poster di Onward e alla descrizione del footage mostrato alla D23.