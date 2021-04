Pixar: dopo il primo personaggio LGBTQ in Onward, arriverà anche il primo transgender

Dopo aver introdotto il loro primo personaggio apertamente LGBTQ+ in Onward lo scorso anno, la Pixar sta ora cercando un'attrice che interpreti il ​​ruolo del primo personaggio transgender per un film d'animazione di prossima uscita.

L'account Twitter della Trans March di San Francisco risulta tra le organizzazioni ufficialmente informate della decisione, e ha condiviso con i propri follower un nuovo elenco del cast che - come potete vedere in calce all'articolo - richiede un ruolo di doppiatore giovanile per un imminente progetto Pixar.

Il personaggio in questione è chiamato Jess, ed è descritto come "una ragazza transgender di 14 anni. È compassionevole, divertente ed è sempre in grado di coprirti le spalle". Secondo quanto riferito, lo studio è alla ricerca di attrici dai 12 ai 17 anni che siano "entusiaste, estroverse, divertenti ed energiche" e soprattutto "in grado di ritrarre in modo autentico una ragazza transgender di 14 anni".

Considerati i lunghi tempi di produzione necessari alla realizzazione di progetto animato della Pixar, è probabile che l'annuncio di lavoro riguardi il film misterioso in uscita nel 2023. Lo studio ha parlato apertamente dei propri piani di distribuzione, spiegando in dettaglio al Disney Investor Day dello scorso anno di essere a lavoro su quattro progetti: il primo è l'imminente Luca, che uscirà quest'anno, mentre nel 2022 arriveranno l'originale Turning Red e uno spin-off di Toy Story su Buzz Lightyear con Chris Evans; infine è stata anticipata anche la presenza di un quarto lungometraggio, previsto per giugno 2023, del quale però al momento non si conosce alcuna informazione.

Rimanete con noi per tutti i futuri aggiornamenti.