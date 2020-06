Pixar, ecco il nuovo film: arriverà nel 2022, i lavori partono da casa!

Aaron Hartline, che ha lavorato come direttore dell'animazione per il film premio Oscar Toy Story 4, nelle scorse ore ha pubblicato una foto sul suo account Instagram dichiarando che il nuovo film Pixar ha ufficialmente avuto luce verde.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Hartline ha mostrato il suo computer da una comoda postazione in giardino, affermando che la produzione del misterioso nuovo lungometraggio d'animazione è iniziata in queste ore, ma solo da casa.

"L'animazione per il nuovo film Pixar in uscita nel 2022 inizia oggi (dalle nostre case)".

Al momento non sono disponibili informazioni sulla natura del progetto, a parte una possibile data di uscita: negli scorsi mesi infatti la Disney ha reso noto che distribuirà ben due film Pixar nel 2022, il primo in uscita il 13 marzo e il secondo in arrivo il 17 giugno. Sembrerebbe la nascita di un nuovo trend per la compagnia, che nel 2020 dopo aver distribuito Onward (in arrivo in Italia il 22 luglio prossimo) porterà in sala anche Soul, che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Cannes e che attualmente è previsto per il prossimo 20 novembre.

Vi ricordiamo che Onward negli USA è arrivato su Disney Plus pochi giorni dopo l'uscita in sala, ma in Italia verrà distribuito regolarmente al cinema. Per altri approfondimenti ecco il trailer di Soul.