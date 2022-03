Pixar, membro del team contro Disney: 'Vietano le relazioni dello stesso sesso nei film'

Dopo le polemiche sulla uscita dei film Pixar su Disney Plus, la 'guerra-neanche-troppo-fredda' tra l'acclamato studio d'animazione e la casa madre Disney continua, passando ad un tema ancor più delicato.

In una lettera aperta condivisa tramite i canali di Variety e firmata da numerosi membri dello staff della Pixar, un membro del team dello studio ha affermato che i dirigenti della Disney impediscono ai creatori di inserire nei film storie di amore tra personaggi dello stesso sesso completamente smantellato, bocciando "storie bellissime, piene di personaggi diversi, e contenuti LGBTQIA+".

Nella lettera si legge esplicitamente: “Anche se la creazione di contenuti LGBTQIA+ è stata una grande risposta del cinema alle discriminazioni nel mondo, ci è stato impedito di inserirli nei nostri film."

Le accuse dello staff della Pixar arrivano in una settimana alquanto movimentata per il nuovo CEO della Disney Bob Chapek, finito al centro della bufera del disegno di legge 'Don't Say Gay' della Florida, che limita la discussione sull'orientamento sessuale e sul genere da parte degli insegnanti nelle scuole. Considerata la presenza dell'azienda in Florida, la comunità si è rivolta alla Disney per una campagna contro il disegno di legge, ma la società non ha preso posizione, scatenando ulteriori polemiche. In risposta, Chapek ha condiviso una nota interna affermando che "il più grande impatto che possiamo avere nella creazione di un mondo più inclusivo è attraverso i contenuti che produciamo, la cultura di accoglienza che creiamo qui nella nostra azienda e le diverse organizzazioni comunitarie che supportiamo, comprese quelle che rappresentano la comunità LGBTQ+”.

Per altre notizie guardate il trailer di Lightyear, spin-off di Toy Story in arrivo a giugno: sarà il primo film Pixar ad uscire come esclusiva cinematografica dai tempi di Toy Story 4.