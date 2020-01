Dalla Pixar al MCU, il 2020 della Disney negli splendidi poster per il Capodanno cinese

Per festeggiare il Capodanno cinese, la Disney ha diffuso in rete una serie di poster ufficiali dedicati alle proprie release del 2020: dall'atteso Black Widow al non ancora svelato Raya and the Last Dragon e, per restare in tema, al live-action di Mulan.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, dopo un 2019 da record al box office la Casa di Topolino ha in programma diverse uscite di peso anche per l'anno appena iniziato: per quanto riguarda i cinecomic, oltre al film con Black Widow (29 aprile) che darà il via alla Fase 4 del MCU, sono attesi anche Gli Eterni (6 novembre) e New Mutants (2 aprile) ,quest'ultimo realizzato negli anni scorsi dalla 20th Century Fox, ora proprietà Disney.

A proposito della Fox, troviamo dei suggestivi poster dedicati a Free Guy (2 luglio), The King's Man - Le origini (17 settembre), Assassinio sul Nilo (26 novembre) e West Side Story (18 dicembre), nuovo adattamento del celebre musical di Broadway diretto questa volta da Steven Spielberg.

Tra i live-action realizzati dai Walt Disney Studios sono presenti Jungle Cruise (agosto), film d'avventura con protagonisti The Rock ed Emily Blunt, e il già citato Mulan (26 marzo), remake del classico animato uscito nel 1998. Sul fronte dell'animazione, invece, sono in arrivo due nuovi film originali della Pixar - Onward (5 marzo) e Soul (16 settembre) - e il nuovo classico Raya and the Last Dragon (25 novembre), per cui rimaniamo in attesa di vedere le prime immagini ufficiali.

Che ve ne pare di questi poster? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie: da marzo al Mudec di Milano si terrà la mostra dedicata ai classici animati della Disney.