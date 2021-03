Pixar, malumore per Disney+: 'Non valiamo neanche l'accesso vip?'

La scorsa settimana è stato annunciato che Luca, il nuovo film Pixar, arriverà sugli schermi di Disney+ senza alcun costo aggiuntivo, al contrario di film come Crudelia e Black Widow che avranno la doppia possibilità di essere fruiti in sala e poi in streaming con Premier Access. E pare che i lavoratori della Pixar sarebbero scontenti.

Gli ultimi due progetti, Soul e Luca, non avranno la possibilità di un'uscita cinematografica, nonostante diverse sale cinematografiche stiano per aprire in vista della prima stagione cinematografica estiva da due anni a questa parte.

Secondo l'ex direttore editoriale di The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, i dipendenti Pixar sono scoraggiati dalla strategia Disney.



"Ho appena parlato con un amico alla Pixar, mi ha detto che lo spostamento su Disney+ di Luca e Soul ha demoralizzato i dipendenti:'Dimentichiamoci i cinema, ma non valiamo nemmeno il costo di un sovrapprezzo?'".

Sia Soul che Luca sono due produzioni gigantesche, ai quali i lavoratori Pixar hanno dedicato gli ultimi quattro anni. I due film dovevano arrivare nelle sale prima della pandemia, e invece di ritardare la distribuzione oppure organizzare una doppia distribuzione (sala + streaming), si è deciso per dirottarli direttamente in streaming all'interno dell'abbonamento. La scorsa estate era stato annunciato che Luca sarebbe uscito nelle sale il 18 giugno 2021.

Secondo i contatti alla Pixar di Belloni, i dipendenti siano demoralizzati da questa strategia. La scelta su Luca è stata giustificata come 'un'offerta speciale per dare il via alla stagione estiva'. Pare che la decisione sia stata presa nell'ottica di attirare più abbonati e mantenere quelli già presenti.

Stessa strategia utilizzata per Soul durante il periodo natalizio.

Per quanto riguarda i progetti futuri, nel 2022 arriverà la commedia Turning Red.