Pixar, l'introduzione con Luxo declinata in salsa horror nel nuovo video

I film Pixar tentano sempre di scuotere emotivamente il pubblico, grande e piccino, puntando al cuore e ai sentimenti, da Toy Story fino all'ultimo Onward - Oltre la magia, in uscita il prossimo 19 agosto, ma se invece fosse tutto declinato in salsa di genere horror, direttamente a partire dal logo con l'iconico Luxo?

È quello a cui hanno pensato un paio di appassionatissimi fan dello studio Disney, che hanno persino catturato l'attenzione di Scott Derrickson, regista di Doctor Strange anche noto per essere uno dei talenti più apprezzati del cinema jump scare, autore del terrificante Sinister e de L'esorcismo di Emily Rose. Derrickson ha infatti condiviso via Twitter questo breve corto animato homemade in cui l'intro della Pixar è interamente rivisitata in chiave orrorifica, per l'esattezza quasi slasher.



L'idea è geniale: mettere lo spettatore al posto della I del nome Pixar e girare il tutto in soggettiva. Si guarda così a destra e poi a sinistra, con dietro lo sfondo blu e davanti completamente nero. Si accende improvvisamente una luce: è Luxo. La lampada ci viene incontro. Proviamo a non farci notare la Luxo di fissa e poi ci salta addosso, spappolandoci in un bagno di sangue e prendendo il nostro posto.



Un cambio di prospettiva assolutamente sagace che vale il tempo di una visione, appena 30 secondi.