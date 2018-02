Pixar: difficilmente John Lasseter tornerà alla guida dello studio

Lo scorso novembre, nel pieno dello scandalo che aveva inizialmente coinvolto, anche il produttore e capo della Pixar,, ne era stato risucchiato.

Da anni Chief Creative Officer tanto dello studio di Emeryville quanto dei Walt Disney Animation Studios e artefice di una serie innumerevole di successi che vanno dal primo film di Toy Story – targato 1995 – all’ultimo Coco – uscito proprio nei giorni degli scandali negli Stati Uniti, Lasseter aveva comunicato di essersi preso una pausa di sei mesi per riflettere sulla sua condotta definita “inappropriata” dalle accusatrici.

Lasseter aveva, infatti, chiesto scusa a tutti coloro che si erano sentiti offesi dalla sua condotta e a chiunque avesse ricevuto “degli abbracci non richiesti o qualsiasi altro gesto che, a loro avviso, abbia superato i confini in qualsiasi forma o maniera”. Al termine di una serie di articolo che descrivevano proprio questi comportamenti poco consoni, l’Hollywood Reporter è tornato a parlare di Lasseter e ad informare che in questi giorni i dipendenti dei Disney Animation Studios parteciperanno a un “Day of Listening” durante il quale, insieme agli impiegati delle risorse umane, discuteranno di eventuali preoccupazioni inerenti l’ambiente di lavoro. Un meeting, a quanto pare, definito senza precedenti nella storia dell’azienda e che secondo alcune fonti sarebbe stato organizzato per capire come verrebbe preso un reintegro di Lasseter all’interno dello studio.

Tra i nomi più papabili per la sostituzione ai vertici, svettano quelli di Pete Docter e Andrew Stanton, mentre per la divisione animata della Disney si parla di Jennifer Lee (Frozen), Rich Moore e Byron Howard (Zootropolis, Ralph Spaccatutto).