La Pixar continua a lavorare a pieno regime: sarà l'unica a non posticipare le uscite?

La recente crisi ha investito, in modo più o meno violento, tutti i settori dell'economia, e tra coloro che più stanno soffrendo la situazione c'è quello cinematografico. Tuttavia, la Pixar sembra l'unica in grado di assorbire il colpo e a continuare i lavori, parola di Dan Scanlon, regista di Onward.

In una recente intervista ai microfoni di Cinemablend, il regista del film d'animazione e la produttrice Kori Rae hanno parlato della grave crisi, economica e sanitaria, che sta piegando interi Paesi.

Nonostante la recente scelta di distribuire Onward su Disney+, purtroppo solo in America, alla casa di animazione i lavori starebbero proseguendo più o meno come sempre:

"Stiamo cercando di rispettare le scadenze di tutti i film," hanno detto Scanlon e Rae, "I nostri animatori stanno compiendo un'impresa fenomenale continuando a lavorare da casa. Penso che ognuno di noi sia rimasto piacevolmente sorpreso dalla loro produttività. Abbiamo film ancora in corso le cui scadenze iniziano a diventare pressanti e stiamo cercando in tutti i modi di rispettarle."



I numerosi progetti continuano quindi a pendere vita, anche se con qualche ritardo, evento non da sottovalutare in questo difficile momento. Se è vero che le animazioni richiedono solo l'utilizzo di computer, e non di attori e set reali, è altrettanto necessario sottolineare che altre case di produzione sono alle prese con ritardi e posticipi, il più recente dei quali quello della concorrente Illumination e del suo Minions 2.



La Pixar si conferma ancora una volta ruota motrice dell'intrattenimento per i più piccoli, spinta anche e soprattutto dalla passione del suo team, il quale garantirà che, nel caso in cui anche Soul (21 giugno) venga posticipato, sarà solo per l'eventuale chiusura dei cinema.