Pixar, Chris Evans è Buzz Lightyear in questa realistica fan art

Annunciato nelle passate settimane nel corso dell'Investor Day della Disney, il film Pixar sul "vero" Buzz Lightyear con Chris Evans protagonista è già uno dei progetti più attesi dai fan, tanto da meritarsi l'arrivo delle prime fan art dedicate. Una di queste provvede a trasformare l'attore di Captain America nel personaggio in carne ed ossa.

Come noto, il film si intitolerà semplicemente Lightyear, sarà prodotto dalla Pixar e da Disney Pictures e vedrà Evans come doppiatore del personaggio principale. Nella storica saga d'animazione ricordiamo che la voce di Buzz Lightyear era di Tim Allen, mentre nella sua versione italiana il doppiaggio era affidato a Massimo Dapporto.

Tuttavia, dopo l'annuncio del prequel di Toy Story, i fan dei film d'animazione Pixar si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dissenso. Per loro è inimmaginabile un Buzz Lightyear con una voce diversa da quella di Tim Allen e in molti non vedono di buon occhio che Chris Evans possa prendere il posto di un personaggio tanto iconico che li ha accompagnati per 25 anni.

Ancora non sappiamo molto su questo spin-off di Buzz, sappiamo per ora che il film della Pixar uscirà nell'estate del 2022 e sarà una storia di origini. Narrerà infatti le vicende di un giovane pilota collaudatore divenuto poi lo Space Ranger per eccellenza. Immaginiamo che il progetto Pixar sarà un'avventura di fantascienza che potrebbe portare l'originale Buzz in un viaggio spaziale memorabile...

Intanto, Chris Evans sembra essere entusiasta del suo coinvolgimento in Lightyear. Voi cosa ne pensate di questa scelta? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.