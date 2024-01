Pixar: chiude lo storico negozio di giocattoli di San Francisco che ispirò Toy Story

Toy Story ha plasmato l'infanzia di milioni di persone ma, in pochi sanno che ad ispirare la celebre Saga d'animazione Pixar è stato un negozio di giocattoli a San Francisco. Dopo ben 86 anni di attività il negozio ha annunciato ufficialmente la sua chiusura nonostante i tanti tentativi di salvarlo.

Toy Story è probabilmente, una delle realtà d'animazione Pixar più trasversale e capace di arrivare a tutti in maniera indiscriminata. Il modo in cui, nei quattro film arrivati ​​al cinema, si è parlato di temi maturi ed importanti, senza ridurre il loro valore, attraverso dei giocattoli rende tuttora le pellicole dell'universo di Toy Story dei veri e propri capolavori. Dopo che Tim Allen ha annunciato che tornerà a prestare la voce a Buzz , sono arrivate brutte notizie per i fan di Toy Story che dovranno dire addio al negozio che ha ispirato il primo film.

Protagonista è un negozio di giocattoli di San Francisco, rimasto aperto per ben 86 anni che, all'inizio degli anni '90, fece da modello per la maggior parte dei giochi e dei personaggi presenti in Toy Story. Guardando il livello di iconicità raggiunto dalla saga di può dire che il negozio aveva trovato la sua fortuna. Ma in realtà no. In particolare negli ultimi anni, Jeffrey's Toys ha dovuto affrontare non poche difficoltà tra cui la scomparsa della vendita al dettaglio di giocattoli, la criminalità di San Francisco e tanti problemi economici causa dalla pandemia. La chiusura, annunciata poco tempo fa, avverrá a fine febbraio e vedrá chiudere i battenti una vera istituzione della cittá di San Francisco .

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Toy Story 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!