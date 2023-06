Pixar, annunciato il trailer di Carl's Date di Up!

È stato annunciata l'uscita del trailer di Carl's date nuovo cortometraggio della Disney e Pixar e Pixar che vede come protagonista il tanto amato Carl del film Up. Esso vedrà la luce insieme ad Elemental.

Quest'ultimo, pensate, Elemental debutterà a Cannes 2023, stabilendosi come il quarto film Pixar ad andare al festival. Elemental sarà nella serata di chiusura della 76ª edizione.

Poco prima del film stesso, verrà proiettato sul grande schermo il cortometraggio tratto da Up. Ma di cosa parla?

La trama gira intorno a Carl Fredricken, protagonista di Up insieme al simpatico cagnetto (Dug) e lo scout (Russel), che si prepara per un appuntamento. Ma non è un appuntamento qualunque: se vi ricordate, e le lacrime versate non possono essere scordate facilmente, Carl aveva perso la moglie Ellie. Fredricken è stato doppiato da Ed Asner scomparso nel 2021.

Questo è dunque il primissimo appuntamento dopo la sua scomparsa. C'è dunque molta più apprensione, ansia, colpa e suspence rispetto a qualunque appuntamento normale. E poi, dopotutto, Carl è un signore brontolante sempre pronto a rintanarsi nella sua bolla. Ed è ciò che vediamo proprio nel trailer. Un Carl che non sa da dove cominciare, un po' goffo, ma profondamente tenero. Per fortuna, a 'consigliarlo', c'è il suo cagnolino.

Manca poco, pochissimo, all'uscita di Elemental, e quindi di conseguenza anche Carl's Date: parliamo del 16 Giugno 2023! Cosa vi aspettate dal nuovo film della Disney e Pixar? Fatecelo sapere nei commenti!