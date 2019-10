La Pixar annuncia ben sei nuovi cortometraggi in esclusiva per Disney+

Sembra proprio che non ci sia fine alla quantità di contenuti originali in arrivo su Disney+, con tutti i principali studi dell'azienda come Lucasfilm e Marvel Studios che contribuiranno alla crescita del neonato servizio di streaming on demand.

A loro si aggiunge adesso anche la Pixar, che come potete vedere nel trailer in calce all'articolo ha annunciato ben sei diversi cortometraggi che saranno un'esclusiva della piattaforma.

L'osannato studio d'animazione responsabile di Toy Story, The Incredibles e Wall-E aveva già annunciato in precedenza Forky Has a Question, una serie di corti incentrati celebre personaggio di Toy Story 4, e a quel materiale si aggiungeranno anche Float, Purl, Kitbull, Smash, Grab, Wind e Loop, film che faranno parte del progetto SparkShorts: i primi quattro film saranno disponibili su Disney+ dal giorno del lancio, previsto per il 12 novembre. Il quinto film, Wind, arriverà invece il 13 dicembre, mentre l'ultimo, Loop, uscirà il 10 gennaio 2020.

La tagline del progetto promette "sei incredibili nuovi narratori, sei nuove scintille di creatività": gli amanti dell'animazione sono avvisati.

Vi ricordiamo che tra i contenuti per la piattaforma di streaming on demand dal giorno del lancio ci sarà anche The Mandalorian, l'attesa prima serie televisiva live-action di Star Wars: a questo proposito vi rimandiamo al trailer di The Mandalorian, pubblicato pochi giorni fa.