Pixar annuncia 3 nuovi film a settembre su Disney+: ecco 20 Something, Nona e Spark Story

La Disney ha annunciato l'arrivo di tre nuovi progetti cinematografici dei Pixar Animation Studios, che debutteranno sul servizio di streaming on demand Disney Plus a settembre.

Si tratta di 20 Something, Nona e A Spark Story: i primi due sono cortometraggi facenti parte del famoso e acclamato progetto SparkShorts, mentre il terzo è un lungometraggio documentario realizzato dai registi Jason Sterman e Leanne Dare.

20 Something, dal regista Aphton Corbi, è stato creato utilizzando un'animazione disegnata a mano , ed esamina le sfide e le insicurezze del diventare adulti. La protagonista del film è Gia, seguita nella notte del suo 21esimo compleanno. 20 Something è prodotto da Erik Langley e debutterà su Disney+ il 10 settembre .

Nona, diretto da Louis Gonzales, è incentrato su una nonna che ha intenzione di trascorrere il suo giorno libero fuori dal mondo per guardare il suo programma televisivo preferito, E.W.W. Lotta Smashdown . Tuttavia, quando riceve la visita inaspettata della nipote di cinque anni Renee, Nona è intrappolata tra le sue due cose preferite: la bimba e il desiderio di guardare lo Smashdown. Il film, prodotto da Courtney Casper Kent, uscirà sul servizio di streaming il 17 settembre .

Infine il progetto finale, A Spark Story, è un documentario incentrato sul processo di realizzazione di SparkShorts della Pixar, e si concentrerà in particolare sui processi di Corbin e Gonzales. Il film è prodotto da Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb e debutterà su Disney+ il 24 settembre.

Il progetto SparkShorts è un programma di creazione di cortometraggi iniziato nel 2018: offre sei mesi di tempo agli artisti emergenti della Pixar per assemblare una squadra e dare vita a un corto. Ciascuno di loro ha a disposizione un budget limitato e la collaborazione con un produttore di esperienza, dunque ed emergere deve essere soprattutto il talento e la fantasia. Nei pochi anni trascorsi dal lancio del progetto, molti dei cortometraggi targati SparkShorts hanno ottenuto il plauso della critica e alcuni di loro sono stati insigniti dei premi più prestigiosi dell'industria cinematografica. L'anno scorso, Kitbull di Rosanna Sullivan è stato il primo ad ottenere una nomination all'Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione, mentre nel 2021 Out di Steven Hunter e Burrow di Madeline Sharafian si sono giocati uno slot nella stessa categoria, vinto poi dal secondo.



