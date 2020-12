Pixar, 5 film da recuperare in attesa dell'uscita di Soul

Sia chiaro: piazzare nella stessa frase il nome Pixar e un termine ingrato come "sottovalutato" è a dir poco un azzardo. Gli studios che ci hanno regalato perle come Toy Story o l'ultimo Onward ha sfornato perlopiù film acclamatissimi dalla critica ma, in attesa del prossimo Soul, noi vorremmo indicarvene qualcuno forse meno apprezzato del dovuto.

Insomma, è innegabile che non tutti i film Pixar abbiano ottenuto lo stesso successo di un Alla Ricerca di Nemo: prendiamo A Bug's Life, ad esempio. Annata 1998, il film sulla formica Flick e la lotta del suo formicaio con le cavallette di Hopper (un magistrale Kevin Spacey) soffrì forse l'ingiusto dualismo con l'altrettanto valido Z la Formica di Dreamworks: il tema, però, è di straordinaria forza e attualità e la narrazione, come sempre, di primissima fascia.

Qualche anno dopo ecco Ratatouille, con il topino Remy pronto a insegnarci a credere nei nostri sogni e nel nostro talento anche quando l'intera società sembrerebbe remarci contro; anche Ribelle, probabilmente, meriterebbe forse di esser apprezzato più di quanto lo sia stato finora, fosse anche solo per la sua splendida colonna sonora (i fan dei Mumford & Sons sapranno di cosa parliamo).

Anche Wall-E, per quanto da molti acclamato come un capolavoro, andrebbe forse menzionato più spesso quando si parla di Pixar, in particolar modo ora che il discorso ambientalista ha finalmente acquisito l'importanza che merita; chiudiamo con quello che è forse, dopo A Bug's Life, l'unico film realmente sottovalutato del lotto, vale a dire quell'Il Viaggio di Arlo passato eccessivamente in sordina qualche anno fa.

Insomma, il materiale non manca e, nell'attesa di Soul, una maratona Pixar è sempre una buona idea! Per quei pochi che non lo sapessero, comunque, vi ricordiamo che Soul arriverà a Natale su Disney+.