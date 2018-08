Più film originali in stile Marvel Studios o Il Signore degli Anelli nel futuro di Netflix

Al momento i due film più costosi di Netflix sono Bright di David Ayer e il prossimo 6 Underground di Michael Bay, ma a quanto pare nel futuro della piattaforma streaming di Reed Hasting c'è l'idea di sviluppare sempre più progetti produttivamente impegnativi e colossali.

Come scrive infatti oggi l'Hollywood Reporter, il capo della divisione cinematografica Netflix e il suo team vorrebbero ampliare le produzioni ad alto budgt, avvicinandosi così a progetti come i titoli del Marvel Cinematic Universe o -citato come esempio- il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Questo sia per migliorare la qualità e la varietà delle produzioni originali, sia per entrare in pari competizione con gli studios di Hollywood. Come spiegavamo, comunque, il primo passo già è stato fatto: 6 Underground di Michael Bay con protagonista Ryan Reynolds ha infatti un budget di produzione che si aggira tra i 150 e i 170 milioni di dollari.



Sempre il sito riporta comunque che Netflix continuerà a dare ampio spazio e possibilità al cinema di prestigio e d'autore, focalizzandosi anche sui generi che oggi il gli studios tendono il più delle volte a evitare -tipo la commedia romantica. Per quanto riguarda il cinema d'autore, basti pensare che sono in arrivo The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, ROMA di Alfonso Cuaron e Hold the Dark di Jeremy Saulnier sono entro la fine del 2018.