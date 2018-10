Pitch Perfect: Rebel Wilson suggerisce l'arrivo di un quarto film?

Il cast del franchise è formato, lo ricordiamo, da Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Alexis Knapp, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner, Elizabeth Banks e John Michael Higgins. Pitch Perfect 3 ha esordito negli Stati Uniti lo scorso 22 dicembre (in Italia è arrivato nel giugno di quest’anno), incassando un totale di 104 milioni di dollari in patria e altri 80 milioni nel resto del mondo (a fronte di un budget di 45 milioni), rivelandosi nuovamente un successo commerciale. Vedremo se questi rumour su un possibile quarto capitolo si riveleranno fondati.

Tuttavia, non c’è ancora nessuna conferma ufficiale.

Una risposta a ciò potrebbe averla fornita direttamente Rebel Wilson , tra le protagoniste dei film, attraverso uno scatto postato sul suo account ufficiale Instagram. La Wilson è ritratta in compagni di Anna Camp, Brittany Snow e Chrissie Fit (apparsa negli ultimi due capitoli nei panni di Flo) e tutte insieme fanno il segno “quattro” con le dita delle mani. I fan hanno subito pensato trattarsi di un chiaro segno che Pitch Perfect 4 verrà realizzato.

Dopo l’arrivo di Pitch Perfect 3 , i fan di tutto il mondo si sono chiesti da subito se non fosse tutto finito per il franchise musicale campione di incassi.

