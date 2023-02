Pitch Perfect, Rebel Wilson ricorda: 'Per contratto non potevo perdere peso'

Pitch Perfect contribuì in maniera decisiva a lanciare l'immagine di Rebel Wilson come attrice incasellata nel ruolo della ragazza fuori forma e un po' impacciata: la star de Le Amiche della Sposa, che oggi si presenta a noi con un aspetto decisamente diverso, ha ricordato quanto lo stesso contratto per il film fosse severo in tal senso.

Dopo aver accusato l'opinione pubblica di essere ossessionata dalla sua perdita di peso, Wilson ha infatti svelato di aver firmato per Pitch Perfect un accordo che prevedeva il divieto assoluto di perdere più di 5 kg circa durante il periodo delle riprese.

"Non potevo perdere molto peso, era nel contratto per quel film. Non puoi perdere, penso fosse non più di 5 kg, o metterne più di 5. Sì, devi cercare di restare del tuo peso, fa parte del tuo contratto" sono state le parole dell'attrice. Wilson ha poi proseguito: "Amavo quei ruoli, amavo quei personaggi. Ma ad un certo punto cominciai a voler fare anche altre cose, mi sembrava che essere la ragazza grossa fosse solo un altro modo per essere etichettata".

Non è la prima volta che Rebel Wilson affronta l'argomento, dopo aver accusato anche i suoi agenti di aver tentato di dissuaderla dall'idea di perdere peso. Questioni di forma fisica a parte, qualche tempo fa Rebel Wilson ha anche raccontato di aver subito una violenza sessuale in passato.