Pitch Black vs Riddick: i due film con Vin Diesel sono collegati?

Oggi 9 Febbraio 2023 è stato trasmesso su Canale 20 Pitch Black, film del 2000 con Vin Diesel. Lo storico film è stato associato con Le Cronache di Riddick. Una delle domande più diffuse è: i due film sono collegati?

In sostanza, sì.

Prendete Pitch Black come il primo capitolo della storia di Riddick, ma in una versione con meno budget. E' proprio con questo film che nasce il personaggio che verrà interpretato dall'iconico Vin Diesel: Richard B. Riddick si conquista una trilogia diretta da David Twohy.

In particolare, nel primo capitolo Carolyn Fry, una pilota di astronavi, deve atterrare bruscamente su un pianeta decisamente sconosciuto. L'impatto provocherà la perdita di gran parte dell'equipaggio, tranne alcuni superstiti, tra cui l'assassino Riddick. Con il calare della notte, il pianeta rivelerà i suoi abitanti, e non sono dei più accoglienti. Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pitch Black.

Nel complesso si hanno:

Pitch Black (2000)

The Chronicles of Riddick (2004)

Riddick (2013)

Riddick 4: Furya (TBA)

Nel corso della saga il personaggio di Riddick si evolverà e mostrerà anche il legame tra il 'malvagio assassino' e la sua creatura, il compagno furyan. Un rapporto messo alla prova dalle sfide che i due affronteranno nel corso dei film, tra creature ancora più spaventose e dolorose perdite. Un progetto che ha messo a dura prova lo stesso Vin Diesel sul set.