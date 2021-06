Che pistola usa Indiana Jones? Scoprite i ferri del mestiere dell'eroe di Harrison Ford

Mentre le si spostano a Londra le riprese di Indiana Jones 5, nuovo capitolo della saga con Harrison Ford affidato alla regia di James Mangold e in arrivo nel 2022, facciamo un passo indietro per scoprire le varie pistole utilizzate dal leggendario archeologo nel corso delle sue avventure.

Ne I predatori dell'arca perduta, primo storico film del franchise che ha recentemente compiuto 40 anni, l'arma principale di Indy è un revoler Smith & Wesson M1917 della variante "Hand Ejector Second Model Type", che si intravede per la prima volta quando riesce a fuggire a malapena dal tempo peruviano. Dopo che viene assunto dagli Stati Uniti, tuttavia, il personaggio prende dalla sua scrivania un altro modello di M1917, lo stesso che poi utilizzerà per sparare allo spadaccino egiziano nella celebre scene del Cairo.

In Indiana Jones e il tempio maledetto, così come nel videogioco Indiana Jones e la tomba dell'Imperatore pubblicato dalla LucasArts, l'avventuriero sfoggia per tutto il tempo una Colt Official Police da 4 pollici, mentre da L'Ultima Crociata fino a Il Regno del Teschio di Cristallo ha iniziato a sfruttare la leggendaria Webley "WG" Army Model, variante civile della Webley Mark VI che l'esercito britannico ha utilizzato durante la prima e la seconda guerra mondiale. Avendola portata con sé per 19 anni, la Webley è attualmente considerata l'arma da fuoco preferita dal personaggio di Harrison Ford.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle splendide location in cui è stato girato Indiana Jones.