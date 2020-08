Pirlo nominato nuovo allenatore della Juve: ecco cosa ha detto Luca Ward

Arrigo Sacchi diceva che il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti. In Italia è di certo uno degli sport più seguiti e, ovunque si sentirà parlare di una partita, di un calciatore o di un allenatore. Il tifo calcistico è trasversale e, anche i personaggi del mondo dello spettacolo hanno una propria squadra del cuore.

Quella di Luca Ward è la Juve che, si trova in un momento particolarmente complesso all'indomani della sconfitta in Champions subita contro il Lione. La dirigenza ha deciso di esonerare Maurizio Sarri e, al suo posto ha deciso di nominare come nuovo allenatore Andrea Pirlo.

L'eliminazione agli ottavi di finale è stata una grande sofferenza per molti e il notissimo attore e doppiatore non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda sui social. Dapprima lo ha fatto con grande ironia, dicendo "Agnelli is the new Zamparini", e poi si è congratulato per la scelta del nuovo mister.

Al di sotto del post della pagina ufficiale FB della Juventus, con cui si annuncia la nomina del grandissimo centrocampista, Ward ha fatto il suo in bocca al lupo a Pirlo sostenendo la necessità di un mercato di un certo rilievo che possa migliorare le prestazioni della squadra campione d'Italia: "Un immenso in bocca al lupo Andrea. Proveremo il brivido del rischio. Ora sotto con un mercato all'altezza. Quello non può essere un azzardo".

Insomma, nonostante sembri essere soddisfatto per la decisione della società, è al contempo timoroso che il nuovo allenatore possa non avere una squadra all'altezza del suo nome.

Colui che è stato la magistrale voce di Russel Crowe ne Il Gladiatore non si è però occupato solo di cinema, infatti Luca Ward nella sua carriera ha doppiato anche moltissimi videogiochi. Presto potremo ascoltarlo addirittura in Cyberpunk 2077 dove, sarà la voce di Keanu Reeves.