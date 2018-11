Pirati dei Caraibi: Johnny Depp svela che Jack Sparrow è nato...in sauna!

Johnny Depp era così legato al personaggio di Jack Sparrow...da farsi surriscaldare il cervello! Recentemente la star di Pirati dei Caraibi è stata esclusa dal franchise dalla Disney, intenzionata a realizzare un reboot con nuovi personaggi e volti. Depp nel corso di un'intervista recente ha spiegato il metodo che usò per creare il personaggio.

"Capitan Jack Sparrow è nato in una sauna. La mia sauna. Mi sono immaginato questo tizio che ha passato tutta la sua vita in mare, e molto probabilmente ha dovuto sopportare il caldo. Un caldo che gli ha surriscaldato il cervello. Allora me ne sono stato seduto nella sauna fino a quando sono riuscito a resistere, finché il calore non ha iniziato a influenzare il mio cervello. Faceva molto, molto caldo. E anche il mio cervello lo era. Mentre sei lì ad una temperatura talmente alta da renderti immobile, se provi a spostarti il calore rischia di ucciderti. Ho interpretato Jack come se avesse il cervello cotto dal calore. E i postumi della sauna mi hanno aiutato a muovermi come se fossi sempre a bordo di una nave" ha spiegato l'attore.

Nonostante l'addio a Jack Sparrow, vedremo Johnny Depp a breve nel ruolo di Gellert Grindelwald in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, sequel di Animali fantastici e dove trovarli, diretto da David Yates. Attualmente Johnny Depp è impegnato nelle riprese di Waiting for the Barbarians, adattamento del romanzo Aspettando i Barbari, insieme a Robert Pattinson, il premio Oscar Mark Rylance e Gana Bayarsaikhan.