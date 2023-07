Pirati dei Caraibi, Zoe Saldaña si pente: "Esperienza che non vale la pena ripetere"

La star di Avatar Zoe Saldaña torna a parlare della sua esperienza poco piacevole sul set di Pirati dei Caraibi: La Maledizione della prima luna.

In una recente intervista per Buzzfeed UK (potete trovarne il video in calce), l'attrice ha analizzato un po' di ruoli che ha interpretato in passato, tra cui quello in Pirati dei Caraibi: "Che bel film. È stato davvero spassoso e divertente, ben girato e ben interpretato. Era completo e con un cast così diversificato. Tutte le età, tutti i ceti sociali, ma una produzione difficile. Era così grande! Era una macchina troppo grande per me ed era troppo fuori controllo. Quindi quello che vedo, quello che è traspare dallo schermo, ne sono molto orgogliosa. Quanto è stato difficile arrivare a quel punto, non vorrei mai tornare indietro".

L'attrice ha poi continuato rivelando che, nonostante il suo personaggio fosse inizialmente progettato per tornare nei sequel, la produzione ha poi preso una decisione differente: "Mi è stato chiesto solo di farne parte, e poi basta. Forse hanno scelto di andare in una direzione diversa. Se questo era sicuramente l'obiettivo iniziale, non è emerso alla fine della produzione, e sono felice che non sia successo. C'erano solo un sacco di politica che avrei dovuto navigare, e mi sentivo davvero persa e molto piccola in quella grande macchina. Ma sono felice per tutti gli attori che ne hanno beneficiato, perché sicuramente l'hanno fatto, e sono partiti per avere carriere straordinarie, e io ho seguito le loro carriere e mi sono sentito davvero ispirata. Ma per me, è sicuramente un'esperienza che non vale la pena rivivere".

Ovviamente non era intento di Jerry Bruckheimer quello di mettere in difficoltà la Saldaña: il regista si è infatti scusato per la brutta esperienza sul set di Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna.