Pirati dei Caraibi, Zoe Saldana: 'Jerry Bruckheimer si è scusato per l'esperienza sul set'

In un recente articolo pubblicato da Entertainment Weekly, Zoe Saldaña ha rivelato di aver sperimentato una brutta esperienza sul set di Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna, il primo film del franchise con protagonista Johnny Depp. Dopo quell'esperienza, infatti, l'attrice non tornò per i capitoli successivi e adesso svela perché.

Dopo aver recitato in Crossroads e Center Stage, Saldaña si è unita al franchise di Pirati dei Caraibi per interpretare Anamaria, una dura contrabbandiera e piratessa che aveva subito un torto dal Capitano Jack Sparrow in più di un'occasione. Saldaña adesso è praticamente la regina dei blockbuster, essendo apparsa successivamente nel franchise di Guardiani della Galassia e nei film campioni di incassi Avatar e Avengers: Infinity War e Endgame, ma all'epoca La maledizione della prima luna era il suo primo grande blockbuster a Hollywood.

"Fu la prima esperienza con un grande blockbuster di Hollywood, straboccante di attori, produttori e componenti della troupe. Giravamo in ambientazioni diverse, solo che gli ambienti a volte non andavano d’accordo con il programma di riprese. Ero molto giovane e fu tutto un po’ troppo per me, il ritmo era fin troppo accelerato", ha ricordatoSaldaña. "Me ne andai senza aver avuto una bella esperienza in generale, mi sentivo persa, spaesata e non credo che andasse bene".

L'esperienza portò Saldaña a decidere di non tornare nel franchise per nessun altro dei capitoli successivi. Sebbene il periodo trascorso sul set non sia stato l'ideale, anni dopo è riuscita a ottenere un po' di pace grazie al produttore Jerry Bruckheimer.

"Alcuni anni dopo ho incontrato Jerry Bruckheimer, che si è scusato per la mia esperienza perché ci tiene che tutti siano felici quando lavorano ai suoi progetti. Mi ha commosso tanto il fatto che si sia ricordato dei miei commenti fatti alla stampa e che abbia voluto parlarmene direttamente assumendosi la responsabilità".

Fortunatamente, Saldaña non ha lasciato che la sua esperienza con i Pirati dei Caraibi influenzasse le sue future decisioni di carriera di entrare a far parte di franchise. "Sentirsi visti e ascoltati come artista, nel corso degli anni, o anche solo come persona, significa molto", ha concluso l'attrice che in questo momento è in cima alla Top 10 di Netflix con From Scratch.

Prossimamente la rivedremo alla Marvel in Guardiani della Galassia Vol.3 che uscirà nel 2023, dopo l'arrivo dello spacial di natale di Guardiani della Galassia.