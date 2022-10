Pirati dei Caraibi, tutti vogliono essere Jack Sparrow ad Halloween: boom di vendite

Secondo gli ultimi dati sono schizzate alle stelle le vendite dei costumi di Jack Sparrow, soprattutto dopo l'ormai famigerato caso giudiziario che ha coinvolto negli ultimi anni Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. Ecco perché Halloween 2022 si preannuncia come un grande exploit per i travestimenti legati al pirata Disney.

Nonostante l'addio di Johnny Depp a Pirati dei Caraibi, i fan continuano ad adorare Jack Sparrow, un personaggio legato in maniera indissolubile al suo storico interprete. E ora che l'attore è stato assolto dall'accusa principale di molestie nel processo di Fairview, le vendite dei costumi del bucaniere della Perla Nera sono aumentate in maniera vertiginosa.



Secondo TMZ la crescita nelle vendite è del 90%, con prezzi che oscillano tra gli 85-95 dollari e picchi da 245-299 dollari.

Il costume di Jack Sparrow sta oscurando altri look molto attesi e gettonati in questo periodo come quelli di Top Gun: Maverick e Hocus Pocus 2.



In ogni caso il look di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi è certamente più apprezzato di quello mostrato dall'attore ai VMA, con la foto diventata virale sui social nel giro di poche ore.

In ogni caso difficilmente rivedremo a breve Depp nei panni di Jack Sparrow; l'attore ha escluso un suo ritorno al lavoro con Disney ma le cose potrebbero comunque cambiare in futuro. Jack Sparrow è stato uno dei ruoli più importanti nella lunga e fortunata carriera di Johnny Depp, probabilmente quello più famoso tra le giovani generazioni.