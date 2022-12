Pirati dei Caraibi, torna Johnny Depp? Jerry Bruckheimer fa sognare: 'Facciamo progressi'

Nel corso del processo contro Amber Heard, Johnny Depp aveva detto che non sarebbe più tornato a Pirati dei Caraibi. Ma con una carriera da ricostruire sarebbe perfettamente comprensibile. E dopo la bomba del The Sun, anche il produttore apre uno spiraglio: "Non definitivo, ma ci lavoriamo a piccoli passi".

Già pochi giorni prima della fine del processo, alla vigilia della sentenza che avrebbe riconosciuto a Johnny Depp circa 8 milioni di dollari di risarcimento a seguito della diffamazione dell’ex moglie Amber Heard, era stato chiesto allo storico produttore Jerry Bruckheimer delle sorti di un sesto Pirati dei Caraibi. Se a Johnny Depp fosse stata riconosciuta la ragione, sarebbe potuto tornare? All’epoca, il produttore rispose – già facendo sognare – che esistevano due sceneggiature: “Una con Margot Robbie e l’altra senza”.

Si puntava infatti su un reboot al femminile per risollevare il franchise. Ma ora, forti della sentenza, si è deciso di accantonare lo script con Margot Robbie: attenzione, non cancellare del tutto, semplicemente “si farà più avanti”. Ma cosa si intende fare, allora, nel mezzo. Il The Sun – lo stesso che, in un certo senso, è stato uno dei principali fautori del declino di Depp – è sicuro: Johnny Depp sta tornando a Pirati dei Caraibi.

Ma si tratta di un’indiscrezione e fra l’altro ci si chiede quanto ci si possa fidare del The Sun, arrivati a questo punto. Ma le parole di Jerry Bruckheimer, per quanto vaghe di fronte alla domanda sul coinvolgimento di Depp, ispirano di certo molta più speranza: “Ci stiamo ancora lavorando. Non c'è ancora nulla di definitivo, ma continuiamo a fare piccoli passi verso una sceneggiatura". In realtà però, secondo quanto anticipato in precedenza, quella sceneggiatura sarebbe già abbozzata in grandi linee. Quindi Bruckheimer sembra fare piuttosto riferimento, quando parla di quei piccoli passi, a essere vicino a convincere Depp a tornare, più che a un vero e proprio lavoro di script.

Voi come accogliete la notizia? Ditecelo nei commenti!