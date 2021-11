Pirati dei Caraibi, la storia dell'isola di Tortuga spiegata bene

Tortuga è una delle ambientazioni principali della serie cinematografica sui Pirati dei Caraibi, ma l'isola esiste davvero? Sono stati girati lì i film del franchise? E qual è la vera storia dell'isola? Scopriamolo insieme!

I film della serie dei Pirati dei Caraibi sono più vicini alla fantasia che alla realtà, ma possiamo individuarvi molti elementi basati su eventi storici realmente accaduti o luoghi esistenti.

Ad esempio, se il crudele antagonista Cutler Beckett è puramente inventato, la Compagnia britannica delle Indie Orientali non lo è: si tratta di una vera impresa commerciale nata nel 1600 per volontà della regina Elisabetta I d'Inghilterra, che aveva conferito all'organizzazione il monopolio degli scambi commerciali nell'oceano Indiano.

In questa commistione tra realtà e fantasia, molti fan dei Pirati dei Caraibi si saranno certamente chiesti se l'isola di Tortuga fosse un luogo realmente esistente: Tortuga è un luogo che ricorre in molti film della serie cinematografica con protagonista il pirata Jack Sparrow. A questo proposito, sembra che Johnny Depp potrebbe interpretare Jack Sparrow nuovamente, anche se ultimamente si è parlato molto di uno spin off dei Pirati dei Caraibi senza di lui.

Ebbene sì, l'isola di Tortuga esiste realmente ed è rappresentata in maniera storicamente accurata nei film dei Pirati dei Caraibi: infatti, Tortuga ha ospitato a lungo una popolazione di pirati ed è stata a lungo contesa tra la sua popolazione nativa e i colonizzatori francesi, olandesi, spagnoli e inglesi a causa della sua posizione geografica, strategicamente rilevante. L'isola, infatti, si trova poco a nord dell'isola di Hispaniola, nell'arcipelago delle Antille e oggi fa parte della Repubblica di Haiti.

L'isola di Tortuga è un elemento ricorrente nella serie di film dei Pirati dei Caraibi e anche quando non viene mostrata, l'isola è comunque citata dai personaggi. Ma in realtà nei film non vediamo mai la vera Tortuga: il franchise dei Pirati dei Caraibi è noto per le difficoltà produttive che ha incontrato nel corso degli anni e, invece di girare nella vera Tortuga, la produzione ha optato per le isole dello stato di Saint Vincent e Grenadine, nell'arcipelago delle Piccole Antille.