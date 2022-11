Pirati dei Caraibi, Star Wars e X-Men: un Natale 2022 coi cofanetti Eagle Pictures

Oltre alla nuova edizione Deluxe di Diabolik e ai cofanetti delle serie tv come Better Call Saul e altre ancora, Eagle Pictures per festeggiare Natale 2022 porterà tante altre novità nel mondo dell'home-video.

Dal 7 dicembre sarà disponibile anche il cofanetto natalizio con la saga di GHOSTBUSTERS, raccolta in una inedita deluxe edition numerata contenente i due film cult degli anni ‘80 sulle imprese degli Acchiappafantasmi e l’ultimo capitolo del 2021. In particolare, la scatola conterrà in formato 4K UltraHD (UHD + BD) i film Ghostbusters, Ghostbusters II, entrambi diretti da di Ivan Reitman, e il sequel Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, insieme al poster originale del primo film della saga, la spilla e un portachiavi di "Ghostbusters: Legacy".

Per chi desidera festeggiare il Natale 2022 in una galassia lontana, lontana, invece, da non perdere il cofanetto STAR WARS - 9 FILM COLLECTION, un’elegante edizione contenente tutti i 9 film della celebre saga cinematografica ideata da George Lucas, disponibile nei formati DVD e Blu-Ray: per ripercorrere la storia di una generazione, dalla discesa del giovane Anakin Skywalker verso il lato oscuro all’ascesa della Resistenza e la loro lotta per ripristinare la pace nella galassia, fino al suo epico finale.

Gli amanti della fantascienza poi non si lascino sfuggire il cofanetto ALIEN 1-6 - LA SAGA COMPLETA, edito in DVD e Blu-Ray e con all’interno i 6 film di uno dei cult assoluti del cinema sci-fi. Il cofanetto include Alien di Ridley Scott, il suo epico sequel Aliens Scontro finale di James Cameron, Alien 3 di David Fincher, Alien – La clonazione e i più recenti e sottovalutati prequel, Prometheus e Alien: Covenant, che hanno visto il ritorno di Ridley Scott alla regia della saga.

Per i fan dell'universo Marvel è disponibile X-MEN LA SAGA, cofanetto in Blu-ray che raccoglie le avventure dei celebri supereroi mutanti, dalle origini negli anni ‘60 a un prossimo futuro apocalittico passando dai giorni nostri. Nello specifico, il cofanetto racchiude ben 10 dischi con i film X-Men, X-Men: 2, X-Men: Conflitto finale, X-Men: Le origini – Wolverine, X-Men: L’inizio, Wolverine l’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalisse, X-Men: Dark Phoenix e The New Mutants.

Infine, se per le festività natalizie desiderate solo il ritorno del Capitan Jack Sparrow di Johnny Depp, da non perdere il COFANETTO PIRATI DEI CARAIBI, la collezione completa della famosa saga cinematografica che sarà disponibile in 5 dischi editi in DVD e Blu-ray: tantissime ore di divertimento e di carica travolgente in compagnia di uno dei personaggi più amati della carriera di Johnny Depp.

Quale tra questi cofanetti porterete sotto l'albero di Natale? Ditecelo nei commenti!