Pirati dei Caraibi: I segreti della lampada, il trailer del fan-film senza Johnny Depp

Quella di Pirati dei Caraibi è una delle saghe più importanti degli ultimi decenni, con la Disney che è riuscita a fare del franchise con Jhonny Depp una serie di culto da mettere sullo stesso piano delle saghe di Star Wars o dell’MCU. Il successo di un trailer fan made pubblicato su Youtube dimostra quanto i fan attendano un nuovo capitolo.

Dopo aver riportato le parole di Zoe Saldana a proposito della sua esperienza sul set di Pirati dei Caraibi, torniamo a parlare del franchise per presentare un bellissimo trailer fan made che sta raccogliendo milioni di visite sulla piattaforma video di Google senza la presenza della star della saga originale che ancora non ha confermato se tornerà nei prossimi capitoli.

Il film fan made è intitolato Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp ed è presentato nel trailer in maniera eccezionale, grazie a una fotografia molto ben realizzata e a un montaggio sonoro degno di un film professionale. Il celeberrimo pirata interpretato da Johnny Depp è qui impersonato da Sam Noland e il fatto che un lavoro di questo tipo abbia raggiunto una tale popolarità anche in mancanza del volto principale del franchise, è il segno tangibile di quanto la saga sia rimasta nei cuori degli spettatori.

In attesa di poter avere finalmente nuove notizie sul prossimo capitolo ufficiale del franchise, o magari di poter vedere questo film realizzato, vi lasciamo alla recensione di Pirati dei Caraibi e la Vendetta di Salazar, ultimo film della saga.