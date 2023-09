Pirati dei Caraibi, scovati 3 clamorosi errori: piccola svista di circa 100 anni

Con Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, il pubblico ha visto Jack Sparrow di Johnny Depp combattere contro Lord Cutler Beckett della Compagnia Delle Indie Orientali: il terzo film della saga, carico di azione, però potrebbe essere pieno zeppo di errori temporali così come analizzato dall'esperto di pirati Iszi Lawrence.

Pirati dei Caraibi 3 fu il film Disney più costoso per quell'epoca: il successo della saga proseguì per altri due film grazie a un prodotto altamente godibile che aveva come obiettivo ultimo non l'accuratezza storica bensì l'intrattenimento. Dunque l'analisi di Lawrence non può che rappresentare un elemento di curiosità sulla vita e sulle usanze dei pirati.

“I pirati non furono impiccati nei Caraibi fino alla fine del XVIII secolo - ha detto lo studioso facendo riferimento alla scena di impiccagione di massa all'inizio del film - Sarebbero stati riportati a Wapping dove sarebbero stati giustiziati lì. Quindi sarebbero stati processati in un posto come Port Royal e poi sarebbero stati riportati a Londra per servire da monito ad altri pirati". Anche il cappio vuole la sua parte: per lo studioso, infatti, è poco corretto il cappio americano anziché l'uso del più tipico, in quegli anni, cappio britannico. Inoltre, secondo Lawrence i pirati non sarebbero mai stati impiccati in massa, piuttosto considerato che le impiccagioni erano un vero e proprio evento, si sarebbero susseguite a cadenza regolare ogni giorno.

Un'altra imprecisione in Pirati dei Caraibi 3 riguarda il codice pirata: "Il codice pirata rappresentato come una sorta di bibbia è del tutto stupido - sottolinea l'esperto - Mi dispiace, registi. È una storia fantastica l'idea che tutti riconoscano questo libro mistico, ma non è quello che era il codice pirata. Era un semplice accordo che stipulavi salendo a bordo di una nave, accettando di essere un pirata".

La scena cinematografica ha adoperato l'elemento dell'impiccagione di massa e del codice pirata come scene spettacolari, ed elementi strumentali alla trama: ma scoprire la vera vita dei pirati è sicuramente un elemento in più come la meravigliosa statua raffigurante Davy Jones!