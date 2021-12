Pirati dei Caraibi tra remake, sequel e spin-off: facciamo chiarezza sul futuro della saga

Quella di Pirati dei Caraibi è una storia alquanto complessa: dopo il successo della trilogia che presentò al pubblico personaggi amatissimi come Jack Sparrow, Will Turner ed Elizabeth Swann i successivi film del franchise hanno vissuto di alterne fortune, con risultati spesso tendenti al basso più che all'alto. Ma qual è la situazione attuale?

Gli ultimi due film della saga non hanno raccolto risultati esaltanti: Pirati dei Caraibi - Oltre i Confini del Mare e Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar non sono riusciti a bissare il trionfo economico dei precedenti capitoli, anche a causa di un'accoglienza tutt'altro che entusiasta da parte del pubblico e della critica.

Con la storyline relativa a Will ed Elizabeth ormai conclusa, in effetti, il franchise non è mai riuscito a presentarci personaggi altrettanto forti, finendo a basarsi quasi esclusivamente sulla verve di quello Jack Sparrow di cui, in futuro, sarà costretto a fare a meno.

Già, perché le recenti vicende giudiziarie di Johnny Depp legate alla nota causa con l'ex-moglie Amber Heard hanno di fatti portato all'allontanamento dell'attore da parte di Disney: con una storia ormai arenatasi e senza il suo personaggio cardine, dunque, pensare ad ulteriori sequel della saga partita nel 2003 sarebbe decisamente un azzardo.

Meglio ripartire da zero, dunque: da circa un paio d'anni si parla infatti piuttosto concretamente di un reboot della saga, che dovrebbe vedere Margot Robbie andare a raccogliere le redini di un franchise che necessita di una sferzata piuttosto energica per ritrovare quella forza persa ormai da più di un decennio.

Un reboot che dovrebbe dunque diventare realtà nei prossimi anni, per quanto ancora nulla si sappia circa i personaggi coinvolti e l'eventuale data d'uscita: voi cosa ne pensate? Credete sia una buona idea quella di tentare di rivitalizzare la saga targata Disney con una ripartenza ex-novo? Pensate che Margot Robbie sia la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! Ultimamente, intanto, è stata ventilata l'ipotesi di uno spin-off su Jack Sparrow senza Johnny Depp.