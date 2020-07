Pirati dei Caraibi, qual è l'origine della cicatrice di Jack Sparrow? Ecco i dettagli

La saga di Pirati dei Caraibi sarà orfana di Johnny Depp ma il personaggio di Jack Sparrow rimane il simbolo del franchise e sulla caratterizzazione dell'attore si sono sprecate negli anni gli aneddoti che hanno riguardato la sua performance ma da Oltre i confini del mare sul volto del pirata è comparsa una particolare cicatrice.

Lo sfregio a forma di X è stato mostrato per la prima volta nel materiale promozionale del film di Rob Marshall e questo piccolo dettaglio ha incuriosito i fan.

Una cicatrice sul volto di un pirata non è certo qualcosa di così insolito ma diversi spettatori si sono chiesti in che modo Jack Sparrow si sia procurato quel taglio.



La decisione è stata presa dallo stesso Johnny Depp e dal team di truccatori:"Penso sia bello avere un po' di background delle cose. [...] Se finisci con un taglio sul viso, è solo un taglio... Ma una X? Dev'essersi svegliato e ha scoperto che qualcuno gli ha deliberatamente inciso una X sul viso".

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare è il quarto capitolo del franchise e si differenzia dal resto dei film del franchise perchè alla regia è presente Rob Marshall al posto di Gore Verbinski e nel cast non sono presenti alcuni degli interpreti storici, tra cui Keira Knightley e Orlando Bloom.

Nel mese di aprile vi abbiamo raccontato l'amicizia tra Penelope Cruz e Johnny Depp sul set del film. La pubblicazione del film nelle sale venne resa disponibile anche nella versione 3D.

Su Everyeye trovate la recensione di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mondo, uscito nelle sale nel 2011.