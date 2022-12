Pirati dei Caraibi, il produttore sul ritorno di Johnny Depp: 'Vorrei averlo nel film'

Jerry Bruckheimer continua a far sognare i fan di Pirati dei Caraibi. Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa, lo storico produttore del franchise è infatti tornato a parlare del tanto chiacchierato sesto capitolo della saga e in particolare del ritorno di Johnny Depp.

“Dovreste chiedere a loro [alla Disney]. Non posso rispondere a questa domanda. Davvero non lo so", ha dichiarato Bruckheimer durante una nuova intervista con The Hollywood Reporter. “Mi piacerebbe averlo nel film. È un amico, un attore eccezionale, ed è un peccato che le vite private vadano ad influenzare tutto ciò che facciamo".

Riguardo ad una eventuale morte del personaggio di Jack Sparrow, il produttore ha continuato: "Non si può. Abbiamo provato ad ucciderlo. Non ha funzionato".

Se ben vi ricordate, qualche settimana fa è stato il The Sun a sganciato la bomba su Pirati dei Caraibi, annunciando un sesto capitolo dal titolo "A Day At The Sea": “Johnny tornerà nei panni del Capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all'inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito. Siamo nelle fasi iniziali del progetto e non c'è ancora nessun regista associato al film, che si chiama A Day At The Sea, almeno per ora. Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all'inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime."

