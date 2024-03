Pirati dei Caraibi, il produttore conferma: il prossimo capitolo della saga sarà un reboot

Mentre continuano le indiscrezioni sul possibile ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow, il super-produttore di Hollywood Jerry Bruckheimer ha parlato del sesto episodio della saga di Pirati dei Caraibi attualmente in lavorazione in casa Disney.

Intervistato da ComicBook per l'imminente uscita del suo ultimo film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, action bellico con protagonisti Henry Cavill e Alan Ritchson, Bruckheimer ha avuto modo di parlare del futuro dei suoi due franchise più celebri, ovvero Top Gun e Pirati dei Caraibi. A proposito del futuro del franchise piratesco con protagonista Johnny Depp, il produttore ha dichiarato:

"È difficile dire quando arriverà. Per quanto riguarda Top Gun, abbiamo un attore iconico e brillante molto impegnato e quindi non sappiamo quando sarà libero per dedicarsi al film, al momento non posso dirlo. Ma per quanto riguarda Pirati dei Caraibi avremo un reboot, quindi sarà più facile da mettere insieme perché non dovremo aspettare determinati attori."

Naturalmente, con Top Gun Bruckheimer si riferisce a Tom Cruise: l'iconica star ha diversi film in programma per il futuro, incluso un sequel diretto di Top Gun: Maverick, quindi la produzione sarà probabilmente in balia della sua agenda. Per Pirati dei Caraibi, invece, la Disney sembra voler ricominciare da zero, dunque sarà lo studio a dettare i tempi della produzione.

Nelle scorse settimane, una star di The Bear era stata anticipata come possibile nuova protagonista dei Pirati dei Caraibi 6.

